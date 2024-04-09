Жители Подмосковья могут получить Премию #МЫВМЕСТЕ

Учредитель премии — федеральное агентство по делам молодежи, организатор премии — ассоциация волонтерских центров.

Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участниками станут представители бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеры со всей страны. Награду победителям в течение последних 7 лет вручает президент России Владимир Путин.

В 2024 году конкурс проектов национального трека премии пройдет по 11 основным номинациям. Заявочная кампания запущена 2 марта и продлится до 3 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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