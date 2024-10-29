Жители Подмосковья могут получить архивные сведения БТИ онлайн

В Подмосковье можно получить архивные сведения из бюро технической инвентаризации (БТИ) онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Архивные сведения БТИ — это справки о собственности до 1998 года, а также справки об инвентаризационной стоимости. Они могут понадобиться, например, при постановке в очередь на жилье или земельный участок.

Услуга «Предоставление архивных сведений» доступна в приложении в разделе «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» — «Предоставление архивных сведений». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документ, подтверждающий право собственности, и оплатить госпошлину. Получить услугу могут физические лица. Результат по услуге придет в течение 10 рабочих дней в личный кабинет.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.