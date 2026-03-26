Жители Подмосковья могут получать ЕПД онлайн через РПГУ

Жители Подмосковья могут оформить получение единого платежного документа в электронном виде через региональный портал госуслуг. Квитанции будут приходить со следующего месяца после подключения услуги, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищенному надзору Московской области.

Для подключения услуги необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать раздел «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на получение электронных платежных документов с отказом от бумажных носителей. После этого квитанции начнут поступать в электронном формате со следующего месяца.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что проект работает в регионе уже год и показывает устойчивый рост числа пользователей.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу же после ее формирования в системе», — отметил министр.

Получение электронного ЕПД бесплатное — плата за подключение и рассылку не взимается. Переход на цифровой формат позволяет экономить время, снижает риск мошенничества и упрощает оплату коммунальных услуг.

Эксперимент проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 126 о направлении платежных документов в электронной форме без дублирования на бумаге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.