Жители Подмосковья могут подтверждать льготный статус через мессенджер MAX

В Московской области запущен новый способ подтверждения льготного статуса через цифровой ID, который доступен в национальном мессенджере MAX. Теперь многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут предъявлять цифровой документ в социальных учреждениях, магазинах и музеях, чтобы получать скидки и услуги.

В министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что для создания цифрового ID необходимо установить мессенджер MAX, перейти в раздел «Профиль» и выбрать вкладку «Цифровой ID». После нажатия кнопки «Создать» система перенаправит пользователя на Госуслуги для подтверждения согласия на обработку данных и создания индивидуального цифрового ID. Для безопасности потребуется сделать фотографию в реальном времени. При отсутствии биометрии ее можно оформить в отделении банка или МФЦ.

После создания цифрового ID жители смогут подтверждать льготный статус и получать доступ к скидкам и услугам. Многие магазины и сервисы уже начали интеграцию с системой, что позволяет моментально получать скидки при предъявлении цифрового ID. В случае затруднений рекомендуется обратиться в раздел «Помощь» мессенджера MAX по адресу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.