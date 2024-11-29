Жители Подмосковья могут поддержать земляков в голосовании «Знание.Премия»

Всероссийское народное голосование за номинантов просветительской награды «Знание.Премия — 2024» стартовало 28 ноября. Среди участников — два представителя Московской области, они претендуют на победу в своих номинациях. Поддержать их, а также других кандидатов можно в мини-приложении социальной сети ВКонтакте . Голосование продлится до 15 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

На премию номинирован настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский. Его просветительская деятельность, направленная на сохранение семейных ценностей и духовных традиций, представлена в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». Священник участвует в медийных проектах, проводит живые встречи и пишет книги, вдохновляя людей на укрепление семейных устоев.

Доктор юридических и педагогических наук, ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского Елена Певцова претендует на награду в номинации «За просветительскую деятельность в университете». Под ее руководством была создана научная школа «Правовое просвещение детей и молодёжи», которая объединила исследователей со всей страны. Ее методики и учебники применяются в 78 регионах России, а в программах обучения участвуют более 70 тысяч молодых людей. В 2024 году Певцова запустила Центр развития просветительской деятельности для сельских территорий и организовала Просветительский марафон для села.

В народном голосовании участвуют 96 номинантов: 53 просветителя и 43 проекта. В каждой из 15 номинаций можно выбрать одного кандидата. В приложении для голосования доступна информация о номинантах и записи их выступлений, прошедших 27 ноября в национальном центре «Россия».

Итоги премии будут объявлены на торжественной церемонии в феврале 2025 года в Москве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.