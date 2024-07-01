Жители Подмосковья могут поддержать семью из области на Всероссийском конкурсе

«В этом году семья Вороновых Михаила и Антонины из Орехово-Зуева принимает участие в федеральном этапе конкурса в номинации «Золотая семья», а также в специальной номинации «Народная симпатия», где победителя выберут по итогам онлайн-голосования. Семья Вороновых — одна из самых возрастных в Подмосковье, они вместе уже 63 года и всю свою жизнь они посвятили семье, детям и любимой работе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Михаил трудился на «Ликинском автобусном заводе», а Антонина на прядильно-ткацкой фабрике. Трудности жизни супруги всегда преодолевали с уважением к друг другу и неиссякаемым оптимизмом, а взаимную любовь пронесли через года.

В ведомстве дополнили, что онлайн-голосование проводится с 1 по 31 июля 2024 года. Жители региона могут поддержать своих земляков в онлайн-голосовании по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.