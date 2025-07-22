Жители Подмосковья могут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии осенью

На госуслугах стартовала подача заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года. Подать онлайн-заявку могут ИТ-специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

До 11 августа компания должна будет проверить данные сотрудников в личном кабинете, подтвердить их и направить через госуслуги списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Условия для внесения специалистов в списки: мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза.

До 1 сентября Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.

Подать заявку можно по 6 августа на едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

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