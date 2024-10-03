Жители Подмосковья могут подать заявки на федеральный конкурс «Наставничество»

Из всех регионов РФ заявки отправили более 15 тыс. человек. Жители Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе, если предоставят информацию о себе до 25 октября. Это шанс для каждого, чтобы проявить себя и продемонстрировать навыки.

Конкурс придумали для того, чтобы определить и помочь лучшим в РФ наставникам в разных сферах — в социальной, общественной, производственной, образовательной сферах, на государственной и муниципальной службе. Еще одна задача конкурса — улучшить развитие института наставничества и сформировать условия для распространения лучших практик.

Отправившие заявки смогут посоревноваться в двух направлениях — «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Регистрация доступна одновременно в двух.

В обоих направлениях будет по четыре номинации. Однако при подаче заявки можно выбрать только одну: наставник или наставничество в образовательной, производственной, социальной сферах и общественной деятельности, на муниципальной и государственной службе.

Подать заявку на конкурс могут жители Подмосковья, которым исполнилось 18 лет. Им разрешено как участвовать самостоятельно в «Наставнике года», так и в команде — в категории «Лучшие практики наставничества». Подать заявку можно через сайт.

«Уникальность „Наставничества“ в том, что мы объединили организации с успешным опытом выявления лучших среди равных и сопровождения наставников, а также тиражирования и масштабирования их практик», — сказал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Борис Соловьев.

Благодаря конкурсу жители РФ смогут развиться в профессиональном плане. Они также заявят о себе и собственной практике, познакомятся с единомышленниками и завоюют призвание по всей стране. Объединение ресурсов сделает «Наставничество» популярным и интересным.

Условия участия

До 27 октября будет проходить отборочный этап. Он дистанционный. Кандидату на участие нужно заполнить заявку и подтвердить свои навыки, предоставив рекомендации от отдела кадров или отправив письмо-резюме.

Еще потенциальным участникам нужно записать видеовизитку. В ней они должны рассказать о себе и том, чего добились в профессиональной деятельности.

В направлении «Наставник года» будет еще одно задание. Удаленно проверят компетенции участника. После того, как они будут подтверждены, россиянину предоставят рекомендации по улучшению имеющихся навыков.

Технический отбор заявок стартует с 28 октября. Организаторы конкурса проверят, насколько правильно заполнена заявка и прикреплены документы. После этого специалисты назовут тех, кто победил. Они пройдут в финал «Наставничества» и будут представлять регионы, выходцами из которых являются.

Последний этап будет очным. Его проведут в декабре в виде фестиваля наставников. Участники смогут показать себя, практику наставничества, получить дополнительное образование и завести новые знакомства. Они также станут частью сообщества наставников в РФ.

Конкурс организует министерство просвещения, министерство науки и высшего образования, министерство труда и социальной защиты, Федеральное агентство по делам молодежи РФ. Операторы «Наставничества» — АНО «Россия — страна возможностей» и институт развития профессионального образования. Партнерами выступают АНО «Центр знаний „Машук“», «Движение первых» и ассоциация волонтерских центров.