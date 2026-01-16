Жители Подмосковья могут подать уведомление о строительстве через приложение Добродел

Жители Московской области получили возможность отправлять уведомления о планируемом строительстве индивидуального жилого или садового дома через приложение Добродел, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи уведомления необходимо открыть приложение Добродел, выбрать раздел «Услуги», затем перейти в подразделы «Все услуги», «Популярное» и выбрать услугу «Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС».

Пользователю потребуется указать муниципалитет, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. После отправки заявления ведомство рассмотрит его, а результат будет доступен в личном кабинете. Услуга предоставляется бесплатно и занимает до пяти рабочих дней.

Добродел — это мобильное приложение, объединяющее электронные государственные услуги, запись в МФЦ, электронный дневник, сервисы общественного транспорта, спорта, проверки очереди в детский сад и другие цифровые сервисы Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.