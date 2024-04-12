Жители Подмосковья могут ознакомиться с проектом «Путин. Время России»

По итогам очередного президентского срока Владимира Путина некоммерческой организацией «Национальный центр трудовой славы» реализован уникальный информационный проект «Путин. Время России», с которым можно ознакомиться по ссылке , сообщает пресс-служба организации.

Представлены более 400 событий в жизни страны в 2012–2024 годах с участием главы Российского государства: открытие новых производств, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, больниц, школ и стадионов, культовых сооружений и памятников; модернизация оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил.

События систематизированы по хронологии в 241 статье. Каждая статья маркирована ключевыми словами с указанием: отраслей/тем; зарубежных стран; федеральных округов; субъектов федерации; организаций и персоналий — ньюсмейкеров.

Представлены 35 отраслей экономики и социальной сферы, все федеральные округа, 69 субъектов Федерации и федеральная территория «Сириус», более 300 организаций и более 400 персоналий.

Событийный ряд акцентирует итоги правления Владимира Путина — знаковые трудовые достижения российской нации.

Подготовлены 13 лонгридов по годам. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Также подготовлена pdf-версия книги «Путин. Время России», которая представлена по ссылке.

В условиях беспрецедентного санкционного давления, гибридной войны, объявленной коллективным Западом, Россия продемонстрировала колоссальный запас прочности и, говоря словами Владимира Путина, «способность к развитию, к обновлению».

Наши успехи стали свидетельством новой реальности, в которой живет страна. Но такая реальность не возникает в одночасье. Она созидается день за днем из великого множества больших и малых дел.

Проект дает фактологическую основу для понимания феномена современной России. Представленные события — маркеры суверенного развития страны, яркие страницы новейшей истории Отечества. Владимир Путин — главный ньюсмейкер этой истории.

Информационный проект «Путин. Время России» реализован на основе материалов альманаха «Время России», издаваемого некоммерческой организацией «Национальный центр трудовой славы» с 2012 года, и одноименного сетевого издания www.времяроссии.рф.