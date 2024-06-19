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Жители Подмосковья могут ознакомиться с нововведениями в целевом обучении

Минпросвещения России и Минобрнауки России проводит информирование заинтересованных лиц о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация в части образовательных программ высшего образования размещена на официальном сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность».

Информация в части образовательных программ среднего профессионального образования размещена на сайте подведомственного Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в разделе «Целевое обучение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.