Жители Подмосковья могут отметить опасные места на карте до 22 февраля

Жители Подмосковья приглашаются принять участие в голосовании на портале «Добродел», где до 22 февраля 2026 года можно отметить опасные участки и предложить меры по повышению безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На портале «Добродел» стартовало голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Жители региона могут отметить на интерактивной карте места, которые считают небезопасными, а также предложить решения или поддержать уже отмеченные другими участки.

Для участия необходимо выбрать муниципалитет, указать конкретный адрес, описать проблему и, при возможности, добавить фотографию. Отметку можно оставить только после авторизации через подтвержденную учетную запись ЕСИА. Каждый пользователь может выбрать один участок.

Среди возможных мер по повышению безопасности — установка видеонаблюдения, включение объекта в маршрут патрулирования полиции, усиление контроля за местами продажи алкоголя, игровыми заведениями и ночными клубами, проведение рейдовых мероприятий, а также привлечение общественности, включая добровольные народные дружины, советы домов, казаков и старших по подъездам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.