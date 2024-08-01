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Жители Подмосковья могут обучиться в «Школе фермера»

Все желающие развивать фермерское хозяйство и начинающие аграрии до 31 августа могут подать заявку на участие в образовательном проекте «Школа фермера», который проводится уже в 10-й раз, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обучение будет проходить в очном формате на базе Можайского техникума и продлится 2 месяца. Образовательный проект — отличная возможность начать вести сельскохозяйственную деятельность на территории региона, узнать теоретические аспекты и пройти стажировку на ведущих предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что прием заявок проводится по направлениям: плодово-ягодное растениеводство, переработка продукции животноводства. В конкурсе могут принять участие владельцы личных подсобных хозяйств, главы или члены К (Ф)Х, учредители или сотрудники хозяйственных обществ, сельхозтоваропроизводители, а также граждане, планирующие начать заниматься аграрным бизнесом. Первые занятия начнутся с 16 сентября. По результатам обучения слушателям выдается диплом установленного образца.

«Школа фермера» — федеральный образовательный проект, разработанный совместно с Россельхозбанком, направленный на квалифицированное обучение профессиональных кадров для агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.