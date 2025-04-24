Жители Подмосковья могут обучиться в «Школе фермера»

С 25 апреля в Подмосковье на базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова» стартует 11-й поток обучения в «Школе фермера» по направлениям «Технологии современного растениеводства» и «Технологии современного животноводства» на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Это проект как для действующих аграриев, так и для тех, кто только начинает деятельность в агросекторе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подобные образовательные инициативы повышают уровень квалификации наших аграриев и готовят начинающих фермеров к ведению агробизнеса, с учетом тонкостей сельскохозяйственной отрасли. У нас на территории деятельность осуществляют около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые вносят вклад в производство продукции растениеводства и животноводства. Для нас важно создавать условия, чтобы количество фермеров в регионе постепенно увеличивалось», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Школа фермера» — это интенсивный курс продолжительностью 2,5 месяца, в который входят теоретическое обучение на базе ведущих аграрных образовательных учреждений, прохождение практики на предприятиях по выбранной специальности, а также разработка бизнес-планов. По итогам защиты слушатели смогут получить диплом государственного образца. В этом году в Москве и Подмосковье проект получил более 200 заявок, из которых были отобраны 40 студентов. За 5 лет таким образом было подготовлено 7900 дипломированных аграриев в 83 регионах страны, из которых более 300 человек выпустила «Школа фермера» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.