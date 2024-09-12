Жители Подмосковья могут обучиться ремесленному делу в Дмитровском округе

«Ремесленная Слобода Глушенковых» в Дмитровском округе предлагает гостям окунуться в сельскую жизнь и попробовать себя в роли настоящих ремесленников: столярная мастерская, кузница, мастер-классы по выпеканию хлеба и пиццы в русской печи, изготовление медового пряника и посещение пасеки, все это доступно для посетителей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Летом на территории «Ремесленной Слободы Глушенковых» проходит фестиваль «Медленное Ремесло», объединяющий ремесленников из разных регионов, где посетители могут не только увидеть творческие работы, но и попробовать себя в деле. Для желающих приобрести фермерскую продукцию организуется ярмарка с товарами от местных производителей, для любителей истории — показ старинных русских костюмов.

Кроме этого, 21 сентября пройдет «Праздник урожая» с концертом от народных исполнителей, а в период каникул школьников приглашают провести время за увлекательными занятиями по ремеслу и рукоделию.

Как уточняют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе действует более 50 объектов агротуризма, «Ремесленная Слобода Глушенковых» — один из них. Узнать адрес хозяйства, афишу предстоящих мероприятий и подробную информацию можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.