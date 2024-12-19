Жители Подмосковья могут обратиться к омбудсмену региона через МФЦ

Жители Московской области, столкнувшиеся с нарушением своих прав, имеют возможность получить консультацию сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской через дистанционное консультирование. Для записи на консультацию можно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области , сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — отметила Ирина Фаевская.

В день назначенной консультации заявитель должен явиться в выбранный им МФЦ, где сотрудник аппарата Уполномоченного проведет консультацию по видеосвязи, на которой житель сможет получить ответы на свои вопросы. Сотрудники оказывают консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.