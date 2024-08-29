сегодня в 14:52

Жители Подмосковья могут написать стихотворения для поэтического сборника СВО

18 августа текущего года Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор авторских стихотворений для создания поэтического сборника, посвященного специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

К участию приглашаются все желающие поделиться своими стихами, которые отражают дух времени, патриотизм и поддержку наших героев.

Отбор произведений будет осуществляться членами правления Ассоциации волонтеров СВО.

Отобранные произведения будут объединены в сборник, издание которого планируется до ноября текущего года. Все средства, полученные от продажи сборника, будут направлены на закупку гуманитарного груза для участников СВО.

Авторы свои произведения могут направить до 30 сентября 2024 года на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО: volsvo@rambler.ru, с указанием данных автора: ФИО, населенный пункт проживания, контактный телефон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает», — сказал Воробьев.