Жители Подмосковья могут написать конкурсное эссе «Будущее мира»

Национальный центр «Россия» приглашает принять участие в конкурсе эссе в рамках открытого диалога «Будущее мира: Новая платформа глобального роста». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Авторы могут написать эссе по четырем основным тематическим векторам:

«Инвестиции в человека»;

«Инвестиции в технологии»;

«Инвестиции в связанность»;

«Инвестиции в среду».

Можно откликнуться как по одному, так и по нескольким тематическим блокам.

Заявки на участие принимаются до 26 декабря 2025 года. Работы принимаются через личный кабинет на официальном сайте проекта: https://dialog.russia.ru/.

Авторы отобранных эссе будут приглашены к очному участию в завершающем этапе конкурса в рамках проводимого Открытого диалога на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

