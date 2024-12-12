Жители Подмосковья могут найти зимние развлечения в приложении «Добродел»

В приложении «Добродел» собраны самые интересные места, маршруты и мероприятия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В разделе «Туризм» можно найти расписание ледовых спектаклей, лыжные гонки и фестивали, зимний мотофристайл, мероприятия в парках Подмосковья.

Кроме того, в приложении есть уже построенные маршруты: экскурсионные, спортивные, детские, гастротуры, туры по народным и художественным промыслам.

В приложении «Добродел» найдутся места с уютными отелями, вкусной едой и местами для прогулок, а также более 1 тыс. мест, где каждый найдет, что посмотреть в Московской области.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.