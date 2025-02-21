Жители Подмосковья могут лично задать вопросы представителям регоператора

Жители Подмосковья теперь могут записаться на личный прием к руководству Каширского регионального оператора по обращению с ТКО и напрямую задать интересующие вопросы. Приемы будут проходить каждый первый и третий понедельник месяца, а также каждую первую и третью среду, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Граждан будут консультировать генеральный директор Каширского регоператора Марина Мезенцева и заместитель директора Анастасия Павлушина.

Жители смогут уточнить вопросы по суммам ежемесячных платежей или размерам задолженностей, узнать о порядке проведения перерасчета, сообщить о поломке, отсутствии или краже контейнеров в местах сбора отходов, а также необходимости оборудования дополнительных емкостей для сбора мусора.

Одна из главных задач региональных операторов — полный контроль за качеством оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Открытый диалог с гражданами и регулярные выездные проверки помогают оперативно устраняет все недостатки в работе.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (495) 781-20-70 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Адрес: город Домодедово, ул. Текстильщиков, 1Б, второй этаж ТЦ «Свой».

Время: с 13:00 до 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.