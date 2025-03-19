Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылку с благотворительным грузом

С 19 марта «Почта России» обновляет формат бесплатной отправки посылок из Курской и Белгородской областей и в эти регионы. Благотворительные фонды вместе с народным фронтом помогут с отправкой почтовых посылок. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В любое почтовое отделение страны можно безвозмездно сдать безадресный благотворительный груз. Почта доставит его в региональные фонды и организации, которые активно помогают жителям приграничных территорий и хорошо знают потребности получателей помощи. Для благотворительной отправки необязательно знать точный адрес фонда, индексы для бесплатной отправки есть у каждого оператора.

Кроме того, жители Курской и Белгородской областей через офисы фондов смогут бесплатно отправлять посылки родным и близким, которые переехали в другие регионы. Для этого нужно будет пройти процедуру проверки содержимого посылки и воспользоваться индексом бесплатной отправки, вложив в отправление адрес конечного получателя. Посылку также можно принести в отделение фонда с указанием адреса получателя.

«В прошлом году «Почта России» сделала бесплатными все посылки для жителей Курской и Белгородской областей. Мы получили много благодарностей от россиян, за это время мы смогли объединить сердца и усилия, чтобы люди на приграничных территориях чувствовали заботу и поддержку. Участие в акции благотворительных фондов, хорошо знающих обстановку и потребности жителей, позволит сделать так, чтобы каждый груз доброты достигал тех, кто в этом нуждается и отвечал их запросам», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

«Почта России» запустила акцию по бесплатной отправке посылок в Курскую и Белгородскую области и из этих регионов в августе 2024 г. В прошлом году компания доставила 674 443 таких отправлений.

Найти на карте ближайшее отделение «Почты России» можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.