Жители Подмосковья могу защитить свои права при взыскании долгов

В целях информирования граждан о защите их законных прав и интересов при взаимодействии со стороны кредиторов и коллекторских организаций при возврате просроченной задолженности просим содействия в размещении памятки на ваших информационных платформах и в подведомственных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

О результатах сообщить посредством заполнения Яндекс формы по ссылке.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.