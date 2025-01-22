Жители Подмосковья купили более 3 тыс тонн печенья в декабре

В региональных магазинах печенье представлено в широком ассортименте. Печенье пользуется популярностью: в декабре 2024 года жители Подмосковья купили более 3 тыс. тонн продукта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подмосковье действует несколько предприятий, занимающихся производством этой сладости, одни из них: ООО «Жуковский хлеб», ОАО «Хлебпром», ООО «Восторг», ООО «Сладкий рай» и другие.

Печенье — одно из самых вкусных и популярных лакомств. За годы существования было придумано множество интересных рецептов приготовления: овсяное, песочное, шоколадное, с фруктовой начинкой, с кусочками орехов и многие другие. Продукт служит хорошим поводом для домашних уютных вечеров с чашкой чая, встреч с друзьями, прекрасный вариант для праздничного подарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.