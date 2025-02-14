Жители Подмосковья купили более 1,7 тыс тонн гречки в январе

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в прошлом месяце жители региона купили 1,7 тыс. тонн гречневой крупы (ядрица). В день приобреталось около 55 тонн данного вида продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Гречка — одна из самых полезных и популярных круп в рационе здорового питания. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, содержит около 13% белка, который легко усваивается. Продукт богат клетчаткой, имеет низкий гликемический индекс, что особенно полезно для людей с диабетом.

В региональных магазинах представлен широкий выбор данного вида крупы. Ядрица — цельные зерна гречки, идеальный вариант для каш и гарниров, продел — дробленая гречка, которая быстрее готовится и подходит для каш и детского питания, зеленая гречка, которую можно проращивать и гречневая мука для выпечки и приготовления блинов. Для того, чтобы оценить качество крупы рекомендуется ее покупать в прозрачной упаковке, чтобы была возможность оценить внешний вид, а также проверить на наличие посторонних примесей. Важно, чтобы упаковка была герметичной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.