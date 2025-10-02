Жители Подмосковья до 4 ноября могут присоединиться к конкурсному треку «Наставничество»

В проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал этап формирования рабочих пар для совместных инициатив в конкурсном треке «Наставничество». Жители Московской области могут присоединиться к треку до 4 ноября, сообщают организаторы трека.

Проект «Флагманы образования» развивает культуру наставничества, помогая педагогам, управленцам и студентам обмениваться опытом и поддерживать начинающих специалистов. В треке «Наставничество» участники учатся у экспертов и коллег, объединенных общими интересами и профессиональными задачами, и на практике показывают ценность наставничества как механизма личного и профессионального роста. Принять участие могут совершеннолетние студенты, педагоги и руководители в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.

«Наставничество — это стратегический ресурс развития образования. Когда более 14 тысяч специалистов и студентов включаются в эту работу, возникает профессиональная среда для трансляции лучших практик и возникновения новых образовательных решений. Важно, что этот процесс носит системный характер: он позволяет не только передавать знания, но и выстраивать преемственность поколений в педагогике. Именно такие качественные связи становятся основой для обновления образовательной системы в стране», — считает генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На данный момент Московская область входит в топ-5 по количеству регистраций на конкурсный трек «Наставничество» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Уже подано 492 заявки.

Этап начнется с вводного вебинара и курса от центра знаний «Машук» и создания пар «наставник + наставляемый» через специально разработанный бот в социальной сети «ВКонтакте». Далее участников ждет практика: совместные задания, ведение дневников целей, создание постов о наставничестве в соцсетях, проведение классного часа или онлайн-встречи, обсуждение спектаклей и книг с наставником. Финалом станет разработка совместной общей для пары инициативы по развитию наставничества в системе образования, которая может стать примером для школы, вуза или региона. Лучшие участники трека будут приглашены на финальное мероприятие в центр знаний «Машук», где представят свои проекты и смогут пообщаться с экспертами федерального уровня.

В 2025 году участников ждут 4 конкурсных направления: «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество». Образовательные программы, практические задания и цифровые сервисы — «Оценка компетенций», «Каталог возможностей» и «Библиотека контента» — помогут профессионально развиваться, находить единомышленников и побеждать в конкурсах. Присоединиться можно на сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).