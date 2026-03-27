Жители Подмосковья более 700 тыс раз проверили документы через бот MAX

Жители Московской области с начала года более 700 тыс. раз воспользовались чат-ботом в мессенджере MAX для проверки статуса документов в МФЦ. Сервис также позволяет записаться на прием и узнать график работы офисов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-сервис в мессенджере MAX помогает заявителям отслеживать готовность документов без посещения многофункциональных центров. Через чат-бот можно проверить статус обращения, записаться в МФЦ и уточнить часы работы конкретного офиса.

«Чат-бот в мессенджере MAX — это не просто удобный интерфейс, это полноценный канал связи, который позволяет в любую минуту узнать, на какой стадии рассмотрения находятся документы, а также записаться в МФЦ и узнать график работы конкретного офиса. С начала года пользователи более 700 тыс. раз проверили статус документов через бота, что говорит о его высокой востребованности», — пояснила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Чтобы узнать статус готовности, необходимо запустить чат-бот в MAX и выбрать раздел «Статус дела». Если заявление подано на услугу Росреестра, бот направит ссылку на личный кабинет на сайте ведомства. По другим услугам достаточно ввести последние цифры номера заявления, указанные после тире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.