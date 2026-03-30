Жители Подмосковья более 15 тысяч раз записались в школу онлайн

Услуга «Запись в школу» вошла в число самых востребованных на региональном портале Подмосковья за прошедшую неделю — ею воспользовались более 15,3 тыс. раз. Лидером по числу обращений стала выписка из домовой книги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За неделю жители региона подали свыше 19,1 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги. Эта услуга стала самой популярной на региональном портале.

В число наиболее востребованных также вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области — 9,2 тыс. заявлений, запись в кружки и секции — 5,7 тыс., а также присвоение адреса — 4,6 тыс. заявлений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно и через мобильное приложение «Добродел». Для получения услуг в электронном виде необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.