Жители Подмосковья 4 тыс раз обратились в экстренные службы через систему-112

Мобильное приложение «112 МО» было запущено в 2017 году. Через него в службу спасения пользователи обратились уже свыше 24 тыс. раз. Только в этом году порядка 4 тыс. пользователей вызвало экстренные службы через платформу системы-112, передает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С помощью приложения можно вызвать экстренные службы в одно касание. Кроме того, у пользователей есть возможность вызвать спецслужбы своим близким, чей номер указан в «связанных контактах» приложения.

Также мобильное приложение позволяет отслеживать на интерактивной карте перемещение бригад скорой помощи и службы газа на вызов и имеет множество других функций. Например, вызов врача на дом или упрощенное оформление ДТП через Европротокол.

Мобильное приложение «112 МО» — это один из наиболее удобных способов связаться с операторами 112. Помимо этого, в настоящее время за помощью можно обратиться еще несколькими способами: позвонить по телефону, или отправить SMS-сообщение, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, в прошлом году в Систему-112 Московской области внедрили возможность обращения на единый номер спасения 112 через мессенджер Тelegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.