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Жители Подмосковья 30 тыс раз обратились в 112 через мобильное приложение «112 МО»

Мобильное приложение «112 МО» было запущено в 2017 году и продолжает развиваться для удобства пользователей. Через приложение жители могут оперативно сообщить о происшествии и вызвать необходимые экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 является геопозиционирование. Функция позволяет автоматически определить местоположение позвонившего и оперативно отправить экстренные службы на место происшествия.

Мобильное приложение системы-112 Московской области — первое подобное приложение, внедренное на территории России. Оно было введено в эксплуатацию летом 2017 года. С тех пор жители и гости Подмосковья более 30 тыс. раз вызвали экстренные службы через приложение.

В 2024 году порядка 8 тыс. пользователей обратились за помощью посредством мобильного приложения «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.