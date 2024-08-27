Жители Подмосковья 28 августа смогут узнать о готовности школ в прямом эфире

Новый учебный год начнется совсем скоро, и подготовка в школах Подмосковья выходит на финишную прямую. 28 августа жители региона смогут узнать о готовности образовательных учреждений региона к началу занятий и о нововведениях, которые ждут учеников и их родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На прямой линии начальник управления взаимодействия с муниципальными органами управления образованием и координации исполнения региональных проектов Татьяна Лукьяненко расскажет о готовности школ к новому учебному году и ответит на интересующие вопросы. Эфир пройдет 28 августа в 11:00.

Чтобы задать вопрос, перейдите по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/list/ и выберите тему «Готовность школ Московской области к новому учебному году». Эта опция доступна только для жителей Подмосковья.

Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке: https://conf.mosreg.ru/c/0299091874.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.