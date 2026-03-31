Жители Подмосковья 24 тысячи раз оформили самозапрет на кредиты

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 24 тысяч раз установили самозапрет на получение кредитов через МФЦ. Услуга доступна в цифровых зонах центров «Мои Документы» и на едином портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить самозапрет можно полностью или частично. Полный запрет исключает возможность получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях независимо от способа обращения — очно или онлайн. Частичный вариант позволяет ограничить отдельные типы организаций или каналы обслуживания, например установить запрет только на дистанционное оформление займов в микрофинансовых организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.