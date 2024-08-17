Жители Пхукета помогли моряку из РФ, которого вместе с сыном бросила жена-тайка

Бывший моряк из Владивостока остался в трудной жизненной ситуации в Таиланде с маленьким ребенком на руках после того, как потерял работу и его вместе с сыном бросила жена-тайка, но жители Пхукета решили помочь мужчине и улучшили его жизнь, пишет Telegram-канал SHOT .

Бывший российский моряк перебрался жить в Таиланд в 2016 году, когда ему было 49 лет. Через время он женился на местной женщине, которая в 2019 году родила ему сына. Еще через год, в период пандемии, россиянин потерял работу, супруга ушла из семьи, оставив его одного с ребенком на руках.

Все это время мужчина перебивался кратковременными заработками, снимал жилье и водил сына в детский сад. Но в последнее время ситуация ухудшилась, нужда в средствах стала ощущаться остро, а на горизонте замаячила перспектива оказаться выселенным из жилья.

Тогда на помощь россиянину пришел местный житель, который рассказал его историю в соцсетях, привлек внимание журналистов, после чего бывшему моряку предложили работу. Теперь он — повар в местной лапшичной, а новой зарплаты будет хватать на все необходимое.