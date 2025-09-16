Жители Петербурга вспоминают необычные находки и мрачные истории Юнтоловского лесопарка

Юнтоловский лесопарк в Санкт-Петербурге известен не только своей природой, но и необычными находками, которые напоминают о трагических событиях, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Юнтоловский лесопарк в Санкт-Петербурге привлекает посетителей живописными пейзажами, однако прогулки по его тропинкам иногда оборачиваются неожиданными находками. Среди мха и опавших листьев можно встретить забытые вещи, которые вызывают тревожные мысли.

Недавно в лесопарке была обнаружена новая трость с бордовой ручкой и золотистым корпусом. Она лежала на мху недалеко от дорожки, словно ее оставили в спешке. Такие находки заставляют задуматься о судьбе владельца и возможных причинах, по которым вещь оказалась в лесу.

Юнтоловский лесопарк связан с рядом трагических событий. В 2010 году здесь погибла влюбленная пара, а пять лет назад в заказнике нашли тело женщины, закопанное в лесополосе. В 2017 году была обнаружена 54-летняя Марина Иванова с порезанными венами и ее полуторамесячная внучка. Эти истории придают находкам зловещий оттенок.

Кроме трости в парке встречаются и другие забытые предметы: мусор, старый тапок, ржавая тележка. Вблизи дороги были замечены электросамокаты, оставленные среди деревьев. Причины появления этих вещей остаются неизвестными.

За сохранность Юнтоловского лесопарка отвечает ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Жители надеются, что уникальная природа заказника будет сохранена, а мрачные находки и трагические истории останутся в прошлом.