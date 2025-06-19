Жители Павловского Посада обсудили с Филиппом Ефановым вопросы благоустройства

сегодня в 11:44

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел пеший обход закрепленных территорий. Встречи с жителями состоялись на улице Южная и улице Зыбина. Павловопосадцы обратились с вопросами благоустройства дворовой территории и ремонта многоквартирного дома, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По улице Южная, дом 46 жителей волнуют вопросы подтопления территории, ямочного ремонта дорожного покрытия и устройства тротуара от детского сада к многоквартирном дому. Дал поручение коллегам из МБУ „Благоустройство“ подготовить эскиз планируемой к проведению работ территории, с учётом технического решения в части подтопляемого участка, а также включить данные мероприятия в план комплексного благоустройства на 2026 год» — отметил Филипп Ефанов.

По адресу улица Зыбина, дом 2В жильцы обратились с вопросами капитального ремонта и содержания многоквартирного дома.

«Дом 1957 года, проработаем с коллегами из администрации и управляющей компании наиболее комфортные для жителей варианты решения вопроса» — сказал Филипп Александрович.

Задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону: 2-99-05.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.