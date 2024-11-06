сегодня в 11:26

Жители Павловского Посада могут принять участие в конкурсе ко Дню матери

Центр развития и поддержки семьи «Росток» в Павловском Посаде проводит конкурс ко Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Принять участие можно в следующих номинациях:

Письмо маме в стихах или прозе. Пишется автором самостоятельно от первого лица, обращено к маме. Возраст участников не ограничен;

Рисунок на тему «Волшебство материнской любви» для детей в возрасте от 5 до 14 лет;

Фотоконкурс «Преемственность поколений» — участниками фотографий становятся разные поколения одной семьи. Фото несёт смысловую нагрузку передачи традиций, опыта, ценностей и культуры семьи.

Прием работ проходит с 29 октября по 18 ноября по адресу: город Павловский Посад, улица Герцена, д. 15, Дом Культуры «Октябрь», на вахту.

Фото необходимо загрузить по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/670e6406068ff0d9031d7068/.

Вопросы можно задать по телефону 8-926-591-35-94 (Светлана). Почта для связи: posad@nkorostok.ru.

Награждение победителей пройдет 24 ноября во время праздничного концерта, посвященного Дню матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.