Жители Павлово-Посадского округа помогли дворникам и соседям после циклона «Фрэнсис»

Жители Павлово-Посадского округа вышли на помощь дворникам и соседям после сильного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Павлово-Посадский городской округ оказался под плотным снежным покровом после циклона Фрэнсис. Дорожные службы и дворники работают без остановки, однако из-за большого объема осадков расчистка дворов и проездов занимает много времени.

Многие жители округа решили не оставаться в стороне и присоединились к уборке снега. Так, жительница Татьяна увидела, как дворнику тяжело справляться с расчисткой у подъезда, и вышла помочь. Фото этого момента быстро разошлось по местным чатам как пример простой взаимопомощи.

В Электрогорске, у дома №9 по улице Ухтомского, соседи вместе расчистили парковочные места и пешеходные дорожки, чтобы обеспечить проход к подъезду и выезд со двора.

Волна взаимопомощи затронула и сельские территории округа. В деревне Алферово один из жителей расчистил не только парковку, но и входную группу у подъезда и площадку у горки. В Перхурово люди помогали друг другу выехать, расчищали подъезды и поддерживали соседей. В Андреево жители совместно приводили в порядок территорию ДИП.

Коммунальные службы продолжают работу во дворах и на маршрутах, а жители демонстрируют сплоченность и готовность поддержать тех, кому особенно трудно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.