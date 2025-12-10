Жители Павлово-Посадского округа почтили память Героев Отечества 9 декабря

День Героев Отечества отметили 9 декабря в Павлово-Посадском городском округе. В Парке Победы прошла торжественная церемония с участием главы округа Дениса Семенова, представителей общественных организаций и жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском городском округе 9 декабря прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Торжественная церемония состоялась в Парке Победы. В ней приняли участие глава округа Денис Семенов, его заместители, депутаты партии «Единая Россия», представители движения «Активное долголетие», молодежь и жители округа.

Участники почтили память Героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Денис Семенов выразил особую благодарность участникам специальной военной операции и всем, кто выбрал путь служения Родине. Он отметил, что пример Героев вдохновляет молодое поколение на ответственный выбор и стойкость.

Глава округа поблагодарил защитников за верность долгу и подчеркнул, что для многих служение Отечеству стало делом жизни. Мероприятие завершилось словами признательности и уважения к Героям и тем, кто продолжает их путь.

