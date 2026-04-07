Жители Павлово-Посадского округа обратились к замглавы по вопросам ЖКХ
Личный прием граждан по вопросам ЖКХ и благоустройства прошел 7 апреля в Павлово-Посадском городском округе. Заместитель главы округа Александр Белоусов рассмотрел шесть обращений жителей и дал разъяснения по срокам работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На прием к заместителю главы обратились шесть жителей с бытовыми вопросами. Обсуждались темы благоустройства, протечек кровли, замены инженерных сетей и проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Житель села Рахманово сообщил о громко работающем насосе. Проживающие на улице Карповской попросили оградить детскую площадку зелеными насаждениями.
По каждому обращению приняты решения и определены дальнейшие шаги. Заявителям разъяснили, что текущий ремонт кровли запланирован на весенне-летний период 2026 года при благоприятных погодных условиях. Также уточнены сроки озеленения и благоустройства дворовых территорий.
Администрация округа обеспечит обратную связь по всем обращениям и проинформирует жителей о ходе выполнения работ. Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.