Жители Орехово-Зуева проверили свою грамотность на «Тотальном диктанте»

Более 200 человек проверили свою грамотность, приняв участие во всемирной акции «Тотальный диктант» на площадке Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участников акции встретили ведущая мероприятия, руководитель информационно-медийного отдела ГГТУ Ольга Золотова и студенты-волонтеры. В этом году текст диктанта написала уральская писательница Анна Матвеева, известная своими романами «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Каждые сто лет», «Завидное чувство Веры Стениной» и другими.

Диктатором на площадке выступил профессор ГГТУ, доктор филологических наук Михаил Яковлев. Он уже не в первый раз взял на себя эту ответственную миссию. Организаторы выразили ему искреннюю благодарность за его вклад.

Впереди участников акции ждет проверка работ, поиск ошибок и, конечно, работа над ними.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.