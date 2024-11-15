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Жители округа Коломна встретятся с газовыми участковыми 19 и 21 ноября

Специалисты «Мособлгаза» продолжают консультировать жителей городского округа Коломна по вопросам технического обслуживания оборудования. Ближайшие встречи с газовыми участковыми пройдут в поселке Проводник и селе Нижнее Хорошово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

19 ноября газовые участковые будут работать в поселке Проводник. Жителей приглашают подойти по адресу: улица Новая, д. 15 и 16.

21 ноября специалисты «Мособлгаза» приедут в село Нижнее Хорошово. Встреча состоится с 16:00 до 17:00 по адресу: улица Центральная, д. 10 и 14.

В «Мособлгазе» напоминают, что несвоевременное проведение техобслуживания или его отсутствие создает угрозу для жизни и здоровья всех жителей дома. В случае недопуска специалистов для проверки собственник жилого помещения несет административную ответственность.

Специалисты вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не было проведено техобслуживание газового оборудования, а в некоторых случаях приостанавливается газоснабжение всего подъезда.

Уточнить информацию по техобслуживанию газового оборудования можно:

по телефону +7 (495) 122-40-04;

на сайте

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.