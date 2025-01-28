Жители округа Истра могут сдать старую одежду по 10 адресам

По соглашению с администрацией в муниципальном округе Истра установлены постаматы «Добрые вещи» для сбора текстиля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Принести старую одежду можно по 10 адресам:

г. Истра, ул. Ленина, д. 8;

г. Истра, мкрн Восточный, пр-т Генерала Белобородова, д. 18;

г. Истра, ул. Рабочая, д. 5;

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 33;

г. Дедовск, ул. Маршала Жукова, д. 2;

г. Дедовск, ул. Победы, д. 1;

д. Высоково, ЖК «Малая Истра», д. 11;

д. Исаково, ЖК «Нахабино сквер», ул. Рябиновая, д. 4 А;

д. Черная, ЖК «Нахабино новое», ул. Новая, д. 35;

д. Черная, ЖК «Нахабино ясное», ул. Тенистая, д. 8.

За 2024 год с данных точек было вывезено и распределено более 40 тонн вещей. Одни вещи оказались кому-то нужны, другие пошли на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.