Жители округа Химки смогут задать вопросы представителям власти 26 декабря

В Химках продолжает работу выездная администрация, в рамках которой жители могут задать вопросы представителям городских служб, а также внести предложения по развитию округа. Профильные специалисты проведут прием 26 декабря в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием проведут с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Зеленая, дом 22 (гимназия № 16). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель городского округа сможет получить консультации и задать вопросы профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 52 выездные администрации и приняли в работу более 2,6 тыс. обращений химчан. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.