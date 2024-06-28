Жители округа Дзержинский могут помочь бойцам на передовой

Жителей горокруга Дзержинский приглашают принять участие в акции «Доброе дело», которая состоится 29 июня, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

29 июня в городском округе Дзержинский в рамках акции «Доброе дело» пройдет сбор гуманитарной помощи, приуроченный к празднованию Дня молодежи.

Пункт сбора помощи будет работать в парке «Сказка» с 16:00, сказано в сообщении.

Неравнодушные жители города могут принести продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Жители, сотрудники городских учреждений и предприятий, представители молодежных и общественных организаций принимают самое активное участие в этом добром деле.

Всю собранную в городе помощь направят жителям освобожденных территорий и участникам СВО на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.