Жители Одинцовского округа могут передать свое гражданское оружие на нужды СВО
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Жители Одинцовского округа Подмосковья могут передать свое гражданское оружие на нужды специальной военной операции. Оружие, передаваемое для нужд СВО, должно быть исправно, сообщает пресс-служба администрации округа.
Отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) по Одинцовскому району Главного управления Росгвардии по Московской области информирует:
Как передать свое гражданское оружие на нужды СВО?
Вариант 1
Владельцы оружия могут передавать свое оружие для нужд СВО в ОЛРР. При этом владельцу оружия необходимо написать заявление о добровольной сдаче этого оружия, в случае его пригодности оно будет использовано для нужд СВО.
При себе владелец должен иметь: разрешение на его хранение (на хранение и ношение), паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также само оружие.
Вариант 2
Пожертвование оружия в конкретную воинскую часть Минобороны России или Росгвардии. Для этого надо уведомить ОЛРР о принятом решении передать оружие в дар.
Необходимо обратиться с уведомлением в ОЛРР и получить соответствующее подтверждение.
Наиболее востребованным в зоне СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное (карабины, винтовки) отечественного или иностранного производства калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.
Приемные дни ОЛРР по Одинцовскому району ГУ Росгвардии по Московской области по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. Гусарская баллада, ул. Акуловская, дом 26, каб. 311: вторник, четверг с 10:00 до 17:45, 1-я и 3-я суббота с 10:00 до 13:00.
Телефон: 8 (495) 592-80-05.
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