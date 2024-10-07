Жители Одинцовского округа могут передать свое гражданское оружие на нужды СВО

Жители Одинцовского округа Подмосковья могут передать свое гражданское оружие на нужды специальной военной операции. Оружие, передаваемое для нужд СВО, должно быть исправно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) по Одинцовскому району Главного управления Росгвардии по Московской области информирует:

Как передать свое гражданское оружие на нужды СВО?

Вариант 1

Владельцы оружия могут передавать свое оружие для нужд СВО в ОЛРР. При этом владельцу оружия необходимо написать заявление о добровольной сдаче этого оружия, в случае его пригодности оно будет использовано для нужд СВО.

При себе владелец должен иметь: разрешение на его хранение (на хранение и ношение), паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также само оружие.

Вариант 2

Пожертвование оружия в конкретную воинскую часть Минобороны России или Росгвардии. Для этого надо уведомить ОЛРР о принятом решении передать оружие в дар.

Необходимо обратиться с уведомлением в ОЛРР и получить соответствующее подтверждение.

Наиболее востребованным в зоне СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное (карабины, винтовки) отечественного или иностранного производства калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.

Приемные дни ОЛРР по Одинцовскому району ГУ Росгвардии по Московской области по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. Гусарская баллада, ул. Акуловская, дом 26, каб. 311: вторник, четверг с 10:00 до 17:45, 1-я и 3-я суббота с 10:00 до 13:00.

Телефон: 8 (495) 592-80-05.

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«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.