Жители Нового Ступина предложили создать памятник на территории микрорайона

Жители озвучили вопросы и предложения руководителю муниципалитета, профильным заместителям, представителям депутатского корпуса, управляющей и ресурсоснабжающей компаний.

К Сергею Мужальских обратились активисты общественного совета по развитию микрорайона с инициативой установки памятника защитникам Отечества.

По замыслу жителей, обелиск будет посвящен воинам со времен древней Руси до нашего времени. Предлагается разместить памятник в сквере, который украсит Новое Ступино в этом году.

Решено обсудить проект памятника на публичных слушаниях с жителями и депутатами округа. Предстоит определить место установки памятника.

Также глава округа обсудил с жителями ряд вопросов, касающихся ЖКХ и благоустройства.

«Пообщался с жителями. Вопросов много, связаны с благоустройством, содержанием территории микрорайона, безопасностью, в том числе установкой камер „Безопасный регион“. Также обращения жителей касались работы управляющей компании. Жители активные, приходят на выездные администрации, обращаются с просьбами и инициативами. Такой формат встреч пользуется спросом у населения», — отметил Сергей Мужальских.

Обращения приняты в работу.

Проведение выездных администраций в населенных пунктах будет продолжаться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.