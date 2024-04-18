Жители Мытищ высказали свои пожелания по благоустройству придомовых территорий

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверил состояние придомовых территорий и внутриквартальных дорог по нескольким адресам, выслушал пожелания и предложения жителей, передает пресс-служба администрации городского округа.

С горожанами обсудили необходимость обновления детской площадки и ямочного ремонта дороги у дома № 38 по ул. Мира, а также состояние придомовых территорий у домов № 34А и 41А на ул. Колпакова.

Кроме того, жители подняли вопрос о посуточной сдаче квартир и связанные с этим неудобства.

«Жители активно участвуют в благоустройстве территорий возле своих домов, и наша задача — помогать им в этом. Важно поддерживать таких неравнодушных жильцов», — отметил Олег Сотник.

Контроль за состоянием территорий возле жилых домов осуществляется по поручению главы городского округа Мытищи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.