Жители Можайского округа очистили берег реки Искона в рамках акции «Вода России»

В Можайском округе прошла экологическая акция по уборке береговой линии реки Искона вблизи деревни Ратчино. Ее участники собрали около 2 куб. м бытового мусора, приведя в порядок прибрежную зону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Большое внимание мы уделяем экологии и сохранности водных ресурсов. Просим жителей и гостей таких мест не оставлять мусор и вместе заботиться о красоте и экологии нашего округа», — отметили участники уборки.

Акция «Вода России» — Всероссийский проект, направленный на сохранение водных ресурсов страны. С 2014 года ее участники очистили более 10 тыс. водоемов и собрали свыше 10 млн мешков мусора. Организаторами выступают Минприроды РФ и АНО «Берег добрых дел».

Можайский округ, обладающий богатыми водными ресурсами, регулярно поддерживает эту инициативу, способствуя улучшению экологии и воспитанию бережного отношения к природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.