Жители Можайска приготовили для бойцов СВО компот

Жительница Можайска Людмила Князева, мама четырех сыновей, которые сейчас отдают долг Родине в зоне СВО, в качестве гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции она решила закрыть в банки яблочный компот. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С просьбой оказать помощь его маме в общественную приемную обратился Александр Князев. Он является депутатом совета депутатов Можайского городского округа и членом партии «Единая Россия», в настоящее время находится на реабилитации после полученных ранений в зоне СВО.

Сторонники партии «Единая Россия» с удовольствием откликнулись на эту просьбу и приняли участие в добром деле. В итоге было закрыто 23 банки с компотом, который будет радовать бойцов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.