Жители Можайска могут обратиться к омбудсмену по правам человека через МФЦ

Жители Можайска, столкнувшиеся с нарушением своих прав, имеют возможность получить консультацию сотрудников Уполномоченного по правам человека в Подмосковье через дистанционное консультирование. Для записи на консультацию можно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — отметила глава аппарата Ирина Фаевская.

В день назначенной консультации заявитель должен явиться в выбранный им МФЦ, где сотрудник аппарата уполномоченного проведет консультацию по видеосвязи, на которой житель сможет получить ответы на свои вопросы.

Сотрудники оказывают консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.