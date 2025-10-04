Жители Москвы выбрали название для нового моста

Жители столицы выбрали название для нового моста через Москву-реку. Всего в голосовании на проекте «Активный гражданин» приняли участие более 142 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство поддержали вариант „Гагаринский мост“», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Его строительство началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Мост, длина которого составляет 231 метр, связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166. Это значительно улучшило транспортную доступность столичных районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

Объект расположился рядом с Национальным космическим центром и продолжает космическую тему района — неподалеку находится мост Академика Королева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение транспорта по мосту Академика Королева. В увязке с открытым в 2024 году мостом в створе улицы Мясищева обеспечена прямая транспортная связь между территориями Мневниковской и Филевской пойм с дальнейшим выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе.

